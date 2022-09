Meloni eletta alla Camera con il 51%, Fdi in Abruzzo fa il pieno

Lunedì 26 settembre 2022 - 14:27

Lega in calo, Fi tiene, il M5S supera il Pd ed è secondo partito

Pescara , 26 set. (askanews) – Vince il centrodestra, anche in Abruzzo, sulla scia dell’exploit di Fratelli d’Italia, primo partito, vicino al 28 per cento, mentre nella coalizione Forza Italia, al 12 supera la lega che arretra all’8 per cento. Tra le altre forze politiche il Pd, che non arriva al 17 per cento è superato dal M5S, che diventa il secondo partito in Abruzzo, superando il 18 per cento, mentre la lista Azione-Italia Viva si attesta poco al di sotto del 7 per cento.Alla Camera in Abruzzo netto il risultato, del centrodestra al 47,67 per cento delle preferenze, e Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito con il 27,87. Forza Italia raggiunge, invece, l’11,10 per cento, mentre la Lega scende all”8,03. Al Senato il centrodestra raggiunge, invece, il 48,51 per cento dei voti con Fdi al 27,39 per cento. Fdi elegge così due senatori e quattro deputati, con la leader Giorgia Meloni eletta alla Camera, con il 51 per cento nel collegio blindato dell’Aquila.Al Senato eletti, sempre per Fdl l’assessore regionale a Bilancio, Guido Liris, aquilano, che batte nettamente