Meloni eletta alla Camera con il 51%, Fdi in Abruzzo fa il pieno (2)

Lunedì 26 settembre 2022 - 15:12

Lega in calo, Fi tiene, il M5S supera il Pd ed secondo partito

Pescara , 26 set. (askanews) – Al Senato in Abruzzo, eletti, sempre per Fdl l’assessore regionale a Bilancio, Guido Liris, aquilano, che batte nettamente l’avvocato di Sulmona del Psi, Massimo Carugno, eletto anche il segretario regionale del partito, Etel Sigismondi, anche lui residente a L’Aquila. Nel Pd eletti, invece, il segretario regionale Michele Fina, di Avezzano. Il quarto seggio da senatore, dopo una battaglia all’ultimo voto è andato alla senatrice uscente del M5S Gabriella Di Girolamo, di Sulmona, vincente sul capolista di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, pescarese e presidente del Consiglio regionale.Alla Camera: nell’Uninominale L’Aquila-Teramo, eletta Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia. Sempre Fdi elegge Fabio Roscani, presidente nazionale dei giovani di FdI, romano e Rachele Silvestri, deputata uscente delle Marche, che potrebbe lasciare il seggio ad Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino e presidente dell’Ater di Chieti. Conquista un posto per la Camera anche il pescarese Guerino Testa, capogruppo di FdI in regione, che all’Uninominale supera il rappresentante del centrosinistra Luciano Di Lorito, per due volte sindaco di Spoltore. La Lega elegge invece, all’Uninominale, Camera di Chieti l’economista toscano, Alberto Bagnai (45%), che batte nettamente l’avvocato di Lanciano, Elisabetta Merlino, vicesegretaria regionale del Pd.Per il centrosinistra resta in Parlamento, spostandosi dal Senato alla Camera, il pescarese Luciano D’Alfonso (Pd), ex presidente della Commissione Finanze del Senato, ed ex presidente della Regione Abruzzo. Eletti anche la deputata uscente del Movimento 5 Stelle Daniela Torto, di Chieti, e il senatore uscente Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, pescarese.Per il tredicesimo e ultimo posto in parlamento sfida finale tra il rosetano Giulio Sottanelli, segretario regionale di Azione di Calenda e Stefania Di Padova assessora al Bilancio al Comune di Teramo, in corsa per il Partito Democratico, oppure, se ripescato con la ridistribuzione dei seggi a livello nazionale, il deputato uscente della Lega, Luigi D’Eramo, segretario regionale del partito.