M5S, Conte: col Pd nel Lazio? Non sarà facile, asticella in alto

Lunedì 26 settembre 2022 - 18:39

"Abbiamo fatto esperienza dei rapporti con loro"

Roma, 26 set. (askanews) – “Sapete che in Sicilia ci siamo resi conto che non c’erano le condizioni per andare avanti col Pd. Abbiamo detto che quello che succede a Roma non è indifferente nelle sue conseguenze nelle Regioni. Per il Lazio valuteremo ma fissiamo un’asticella molto alta, abbiamo fatto esperienza dei rapporti col Pd, posso dire che non sarà facile il dialogo con noi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Montecitorio.