Lega, Fontana: serve seria riflessione, io al governo lombardo

Lunedì 26 settembre 2022 - 18:36

Oggi incontro con Salvini e governatori Lega

Milano, 26 set. (askanews) – “Non nascondo che il risultato di oggi del mio partito necessiti di una seria riflessione. Sono certo che, a partire dall’impegno dei propri militanti e dei tanti amministratori, la Lega saprà immediatamente riannodare il dialogo con le proprie comunità, forte del grande lavoro svolto con i territori e forte della prospettiva della maggiore Autonomia, non più rinviabile”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.“Proprio oggi ci siamo incontrati con Matteo Salvini e i Governatori della Lega, condividendo l’obiettivo di coinvolgere ulteriormente i sindaci, i nostri amministratori locali e ciascun militante in questo percorso”, ha aggiunto Fontana, secondo cui “nel Paese c’è una maggioranza nuova, solida, coesa. I cittadini hanno scelto senza se e senza ma. La prospettiva è chiara e avremo un governo in carica per i prossimi cinque anni e così sarà per la Lombardia, con me, nel prossimo futuro”.