In Lombardia centrodestra oltre 50%, Fdi mazziere a Regionali

Lunedì 26 settembre 2022 - 13:30

Disponibilità di Moratti mette in discussione ricandidatura Fontana

Milano, 26 set. (askanews) – Tra i 7,5 milioni di elettori della Lombardia il centrodestra si impone con un risultato di coalizione oltre il 50%, ma con Fratelli d’Italia che col 27,6% doppia il risultato raggiunto dalla Lega (13,87%), più che triplica quello di Forza Italia (7,94%) e acquisisce il potere di mettere in discussione la ricandidatura di Attilio Fontana alle regionali del 2023. Il leader della Carroccio, Matteo Salvini, ancora oggi ha ribadito che il presidente uscente sarà in corsa per il bis, ma dopo l’accantanamento del meloniano Musumeci in Sicilia difficilmente riuscirà a sostenerlo fino in fondo.Anche perché sulla linea di partenza si è schierata da settimane la vicepresidente Letizia Moratti, vicina a Forza Italia, stimata da Meloni ma anche dal terzo polo, che chiede una risposta alla sua disponibilità a candidarsi al posto di Fontana. Proprio la lista nata dall’alleanza tra Azione e Italia Viva può vantare di avere centrato, almeno in Lombardia, l’obiettivo della doppia cifra (10,11%).Sul fronte del centrosinistra, che come coalizione al Senato non va oltre il 27,19%, il Pd raggiunge il 19,24% a livello regionale, seguito da Verdi-Si al 3,82%, +Europa al 3,76% e Ic fermo al 0,36%. Quanto a Milano il Pd si conferma primo partito a Milano (26%). Risultati che nel complesso, considerando di poter contare anche sul 7,3% del M5s, non incoraggiano le opposizioni al Pirellone in vista delle regionali del 2023, rendendo tutta in salita la strada per tentare quel ribaltone che manca da 28 anni.