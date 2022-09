Fi, Ronzulli: in Lombardia ottimo risultato

Lunedì 26 settembre 2022 - 15:16

Risposta a chi ci ha voltato spalle, confermato risultato europee 2019

Milano, 26 set. (askanews) – “Il risultato di Forza Italia in Lombardia è la migliore risposta a chi, per mero opportunismo e brama sia di poltrone che di potere sul territorio, ha non solo voltato le spalle alla propria bandiera e al Presidente Berlusconi, ma ha anche provato in tutti i modi a danneggiarci e delegittimarci. Nonostante ciò, abbiamo ottenuto lo stesso risultato delle europee del 2019 a conferma che la coerenza, il lavoro, la capacità di fare squadra e, soprattutto, quella di aprirsi a quanti vogliono far parte a pieno titolo della nostra comunità, pagano. Oggi è il momento della gioa, da domani ci rimboccheremo nuovamente le maniche e torneremo al lavoro più forti e determinati di prima”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e coordinatore del partito in Lombardia, Licia Ronzulli.