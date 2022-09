Da Berlusconi a Pillon, chi entra e chi esce nel centrodestra

Lunedì 26 settembre 2022 - 21:31

Tra i volti nuovi Lotito e Nordio. Torna Pera, fuori Sgarbi

Roma, 26 set. (askanews) – C’è chi è già può festeggiare e chi aspetta ancora che la pallina impazzita del flipper – l’effetto sulla ripartizione dei seggi del Rosatellum – smetta di girare.Anche nel centrodestra – nonostante la netta vittoria – tra gli eletti ci sono conferme ed esclusioni eccellenti.Ovviamente, in cima alla lista c’è Silvio Berlusconi che fa il suo grande rientro in Senato dopo essere stato dichiarato decaduto. E’ un ritorno a pazzo Madama anche quello di Marcello Pera che quell’aula l’ha già presieduta per cinque anni.Rieletto, sempre in Senato, anche Antonio De Poli dell’Udc, già questore, che ha battuto il sindacalista Marco Bentivogli. Tra le new entry anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il giurista Carlo Nordio.Tra gli sconfitti c’è invece Vittorio Sgarbi che ha perso la sfida con Pier Ferdinando Casini nel collegio di Bologna. Nelle fila di Forza Italia in Sicilia non ce la fanno Gabriella Giammanco e Stefania Prestigiacomo. Niente Parlamento anche per il leghista Simone Pillon. Torna alla politica da parlamentare, dopo essere stato ministro, Giulio Terzi di Sant’Aagata.Si trasferisce dal Parlamento europeo alla Camera, invece, il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, mentre resta senza seggio uno degli storici collaboratori di Silvio Berlusconi, Sestino Giacomoni.Pol/Int2