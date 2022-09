Centrodestra, Fontana: cinque anni di stabilità al governo

Lunedì 26 settembre 2022 - 18:35

Modello lombardo è vincente, qui superato il 50%

Milano, 26 set. (askanews) – “La vittoria del centrodestra, che in Lombardia ha ottenuto oltre il 50%, conferma che il modello lombardo, con la coalizione unita, è vincente e garanzia di sviluppo, equilibrio e sicurezza per i cittadini”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che aggiunge: “Con Fratelli d’Italia, Forza Italia e centristi, abbiamo ben governato in questi quattro anni e mezzo in Lombardia e ora, finalmente, potremo fare lo stesso in tutto il Paese. Stiamo attraversando un periodo difficile e mai come ora gli italiani hanno bisogno di un Governo solido e compatto, capace di attuare quegli interventi indispensabili per far fronte, in primis, alla crisi energetica”.“Come giunta di centrodestra – prosegue Fontana – siamo già intervenuti a livello regionale: abbiamo bloccato fino a fine anno gli aumenti per i costi energetici dei canoni delle case Aler; stanziato fondi per sostenere le famiglie di anziani e disabili delle strutture sociosanitarie; destinato 100 milioni di risorse interamente regionali per tutti gli ospedali lombardi”.“Siamo convinti che ora il futuro governo nazionale lavorerà a misure analoghe per tutti gli italiani. Soprattutto farà sentire con maggiore determinazione la propria voce in Europa perché si giunga a un tetto del prezzo del gas e si ponga fine alla speculazione che sta piegando le nostre imprese e i nostri cittadini. Da oggi deve partire un’azione concreta ed efficace capace anche di attrarre nuovamente la fiducia di quegli elettori che ieri hanno scelto di non votare e che meritano una riflessione e un’attenzione ancora più alta da parte della politica”, conclude Fontana.