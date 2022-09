L’affluenza alle 19 è stata al 51,16%, era al 58,40% nel 2018

Domenica 25 settembre 2022 - 21:22

Lo ha fatto sapere il Viminale

Roma, 25 set. (askanews) – Secondo i dati definitivi di tutti i 7.904 comuni italiani l’affluenza alle elezioni politiche di oggi alle 19 è stata del 51,16%, in calo di oltre sette punti dal 58,40% delle politiche del 2018. Lo rende noto il Viminale. Il calo dell’affluenza è un fenomeno che riguarda tutte le regioni, ma è particolarmente forte al Sud. La regione dove l’affluenza è stata più alta è l’Emilia Romagna, con il 59,8%, in calo comunque dal 65,98% di quattro anni fa. Percentuali di votanti elevate anche in Lombardia (58,63% dal 62,80% del 2018), Toscana (58,07% da 63,87%). In Sicilia, dove si vota anche per le regionali, ha votato il 41,90% degli elettori dal 47,08% del voto precedente.Crollo dell’affluenza in Campania, dove alle 19 ha votato il 38,72% dal 52,57%, così come in Calabria, dove si registra la percentuale di votanti più bassa: 36,92% dal 49,64%.Bea/Int2