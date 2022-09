Elezioni, dove votano i leader domani. Mattarella alle 9 a Palermo

Sabato 24 settembre 2022 - 18:31

Draghi, Meloni, Letta e Conte a Roma

Roma, 24 set. (askanews) – Nelle giornate di silenzio elettorale previste per legge, oggi e domani fino alle 23 ora di chiusura dei seggi per lo svolgimento delle elezioni, la cronaca politica offre poco o nulla e comunque, se dichiarazioni fuori registro ci sono state, nulla in confronto alla messe di comunicati e dichiarazioni arrivati fino alle 23.59 di ieri. La notizia, l’informazione che oggi gli organi di informazione danno è dove le cariche istituzionali, i leader politici voteranno domani. Cominciamo con le tre prime cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella voterà a Palermo, intorno alle 9, alla scuola Piazzi, suo solito seggio elettorale. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati voterà alle 12 a Potenza, alla Scuola materna comunale in via 4 Novembre. Il presidente della Camera Roberto Fico voterà alle 12 a Napoli all’Istituto comprensivo Della Valle.Il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi si recherà per votare al liceo Mameli di Roma.I leader politici si comporteranno così: alle 11 il presidente FdI Giorgia Meloni voterà a Roma, alla scuola Vittorio Bachelet; il segretario di Azione e leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, voterà alle 10 a Roma in via del Lavatore 38; il leader di M5S Giuseppe Conte voterà a Roma alle 11 al liceo Virgilio; il segretario del Pd Enrico Letta voterà a Roma a Testaccio, all’Istituto superiore in via Galvani; i leader di Più Europa voteranno così: Emma Bonino a Roma nel seggio di Via dell’Arco del Monte alle ore 11 circa, Benedetto Della Vedova voterà a Milano nel seggio di Piazzale Stefano Turr alle ore 11 circa, Riccardo Magi voterà a Torino alla sezione n.1 presso il Palazzo municipale in via Corte d’Appello 1 alle ore 10 circa; il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi voterà a Milano in via Scrosati; il segretario della Lega Matteo Salvini voterà a Milano in via Martinetti; il leader di Impegno civico Luigi Di Maio voterà a Pomigliano d’Arco (Napoli) all’istituto Sulmona; Nicola Fratoianni, segretario di Si, voterà a Foligno all’Istituto Piermarini; Angelo Bonelli dei Verdi voterà ad Ostia; Maurizio Lupi voterà a Milano all’Istituto Luciano Manara; Matteo Renzi voterà a Firenze.