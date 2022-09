Fontana in diretta con Salvini: rinviare stop euro 5 a Milano

Venerdì 23 settembre 2022 - 15:09

"Misura che non migliora qualità dell'aria"

Milano, 23 set. (askanews) – “Abbiamo rinviato tante misure perchè c’era il Covid, rinviamo anche questa, in questo momento che è un’emergenza ancora più grave”. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, chiede il rinvio dello stop agli euro 5 diesel che scatterà dal 1 ottobre nell’Area B di Milano. Misura che “penalizza tutto l’hinterland milanese” e che comporta – secondo Fontana – “complicazioni molto gravi: ad esempio i furgoni che trasportano certi malati per avere cure ed esami e sono centinaia…”.E poi, ha aggiunto, “la qualità dell’aria non viene inquinata dall’auto. Con il lockdown, quando avevamo l’80% del traffico in meno, è migliorata in modo infinitesimale, non tale da giustificare una misura del genere”.