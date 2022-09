Energia, Fedriga: urgente tetto al prezzo del gas dall’Europa

Venerdì 23 settembre 2022 - 22:05

"Per futuro Governo questo il primo tema"

Trieste, 23 set. (askanews) – Il primo provvedimento di un Governo di Centrodestra? Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg, non ha dubbi: “Sicuramente bisogna affrontare il tema dell’energia” ha risposto a Italia sera, su Rete4. “Abbiamo delle aziende, e guardo alle regioni del nord, del nord-est e del Friuli Venezia Giulia, che rischiano di chiudere e non aprire più le saracinesche. E sarebbe fondamentale in questo contesto mettere in campo risorse nazionali – ha specificato il presidente – ma altrettanto importante è che l’Europa dimostri la stessa solidarietà garantita durante il Covid ponendo un tetto al prezzo del gas. Non è accettabile che oggi per alcuni interessi di pochi si vieti di mettere in campo delle misure che tutelano il sistema sociale e industriale europeo, non soltanto quello italiano”.