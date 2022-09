Giovedì 22 settembre 2022 - 18:34

Regionali, arresti domiciliari in Sicilia per candidata FdI

Barbara Mirabella indagata per corruzione

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 set. (askanews) – La candidata alle regionali in Sicilia di FdI, Barbara Mirabella, è stata posta oggi ai domiciliari per corruzione dalla squadra mobile su disposizione del Gip di Catania. Nell’indagine della Procura di Catania che coinvolge Mirabella, ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, sono coinvolti anche l’ex rettore dell’Università, Francesco Basile e l’imprenditore Giovanni Trovato. Per il primo il Gip ha disposto l’interdizione dall’attività professionale e per il secondo la sospensione dall’attività imprenditoriale.