Giovedì 22 settembre 2022 - 15:26

Lega contro divieti Area B a Milano, mozioni in Regione e Comuni

Cecchetti: "Bloccare immediatamente questa decisione assurda"

Milano, 22 set. (askanews) – La Lega presenta una mozione nel Consiglio regionale lombardo e una analoga mozione in tutti i Consigli comunali della Lombardia per chiedere lo stop alla decisione del Comune di Milano di impedire l’ingresso in città dal primo ottobre, dunque dalla prossima settimana, ai veicoli Diesel euro 4 e euro 5. Lo ha scritto in una nota il vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore lombardo, Fabrizio Cecchetti.“Con il provvedimento voluto dal sindaco Giuseppe Sala e dal Pd si impedirebbe a centinaia di migliaia di lavoratori e studenti di entrare a Milano con il proprio mezzo. Un milione di cittadini lombardi dovrebbe quindi secondo il Pd, in una settimana cambiare il proprio mezzo e il furgone con cui lavora per accedere in città? Proprio quando è già forte il grido di aiuto di famiglie e imprese per il caro bollette? La Lega, che conosce i problemi delle imprese e dei cittadini, chiede di bloccare immediatamente questa decisione assurda” ha ribadito.