Giovedì 22 settembre 2022 - 14:58

Fontana: Comune Milano rinvii divieti AreaB, preoccupazioni diffuse

"Speriamo non siano sempre fasce più deboli o imprese a pagare"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 22 set. (askanews) – “Dal 1 ottobre più di un milione di auto e mezzi di cittadini e imprese non potranno più circolare a Milano per i divieti dell’area B. Le mie preoccupazioni, dettate soprattutto dalla difficile situazione economica che sta attraversando il nostro Paese, sono state confermate da numerose associazioni di categoria, come ad esempio l’Ance e l’Aci e da migliaia di proteste di cittadini. Per questo abbiamo chiesto che tali divieti vengano rivisti e comunque rinviati, come già accaduto per il periodo dell’emergenza Covid. Da Palazzo Marino nessuna risposta. Solo silenzio”. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rinnovando il proprio invito a un passo indietro da parte del Comune di Milano. “Speriamo che qualcuno ci stia ragionando e che non siano sempre le fasce più deboli o le imprese che lavorano a pagare il conto” ha aggiunto.