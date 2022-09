Mercoledì 21 settembre 2022 - 19:21

Zingaretti: ho sempre creduto in alleanza con M5S

Ha sbagliato chi ha picconato i miei tentativi

Roma, 21 set. (askanews) – “Non ho festeggiato quando c’è stata la rottura con il M5S, ho sempre creduto in un’alleanza. Secondo me negli ultimi tre anni ha sbagliato chi ha “picconato” tutti i tentativi che ho fatto per costruire un’alleanza, e ora se ne stanno accorgendo tutti. Ora c’è la campagna elettorale: bisogna combattere sui propri programmi alla luce del sole e rispettarsi, poi dal 26 settembre vedremo”. Parole del presidente della regione Lazio e candidato del Pd alle prossime politiche, Nicola Zingaretti, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque su Canale Cinque. “Sono molte realtà locali in cui il campo largo governa: sono presidente di una Giunta dove ci sono Calenda, Italia Viva, il M5s, il Pd, la sinistra, le forze civiche. Io sono sicuro che vinceremo le elezioni regionali nel Lazio, anche se io non ci sarò perché non mi posso ricandidare. Ma se quell’alleanza su un programma troverà una candidatura competitiva, permetterà di continuare un’esperienza di governo che credo sia molto positiva e molto apprezzata”.