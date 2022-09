Mercoledì 21 settembre 2022 - 17:50

Letta: rigassificatori servono, trovare intese col confronto

"A Piombino c'è una storia legata alla siderurgia"

Roma, 21 set. (askanews) – L’Italia ha bisogno di rigassificatori, ma le scelte devono essere “ben gestite”, d’intesa con le amministrazioni locali. Lo ha detto Enrico Letta parlando a Pietrasanta. “La vicenda dell’energia nel suo complesso richiede scelte nazionali ben gestite. La scelta strategica sull’energia necessita di rigassificatori che funzionano. Ovviamente vanno gestiti, vanno applicate intese d’accordo con le amministrazioni locali, che è quello che si sta facendo sia in Emilia che in Toscana. E’ in corso una discussione che ovviamente è complicata”.La situazione è difficile “a Piombino più che a Ravenna – ha precisato Letta – perché a Piombino c’è una storia passata legata al tema della siderurgia. Per questo ci vuole un confronto con le realtà territoriali, sono fiducioso che possa portare a risultati positivi”.