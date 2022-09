Mercoledì 21 settembre 2022 - 17:21

Elezioni, Tripodi (Lega) a Zingaretti: garantista solo sul Pd

Non ha ancora preso distanze dalla "Suburra" Pd a Frosinone

Roma, 21 set. (askanews) – “Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, non ha ancora preso le distanze dalla Suburra del Pd a Frosinone. Finora i toni aggressivi sono usciti dalla bocca del suo ex capo di gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti”. Così Angelo Tripodi, capogruppo regionale del Lazio per la Lega, in una nota risponde al presidente della regione Lazio e candidato del Pd alle prossime politiche, Nicola Zingaretti, che questa mattina ha fortemente criticato il video spot della Lega definendolo “osceno” e bollandolo come “una vergogna”, che vede tra i “protagonisti” Albino Ruberti. “Il giustizialismo ha animato il Pd nei confronti degli avversari, alternando però il garantismo sugli scandali delle mascherine fantasma, i cui fondi non sono ancora rientrati nella disponibilità della Regione Lazio, delle concorsopoli all’Asl di Latina, e appunto, della gestione agghiacciante all’Asl di Frosinone, denunciata dall’ex dg Isabella Mastrobuono. Solo per citare qualche esempio…”.