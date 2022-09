Martedì 20 settembre 2022 - 18:05

Rigassificatore Piombino, sui social minacce a indirizzo Giani

Replica del presidente: "intimidazioni non mi fermano"

Firenze, 20 set. (askanews) – “Le intimidazioni sono sempre sgradevoli, continuerò a lavorare per Piombino per la Toscana e per l’intero Paese senza cedere alle provocazioni per scongiurare agli italiani il razionamento di luce e gas e garantire a Piombino investimenti, occupazione, sviluppo e qualità della vita”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, replica alle minacce comparse al proprio indirizzo sul gruppo Facebook “No al rigassificatore. Piombino è nostra e non si tocca”.Contro Giani un post recita: “un consiglio: non venire più a Piombino, anzi, stai lontano da tutto il territorio per il resto della tua vita. Lo dico per la tua salute . Conosco un bel po’ di persone che hanno il pelo sullo stomaco e potresti anche farti male incontrandoli. Gente che non dimentica, nemmeno dopo anni e anni. Hai già superato il limite da tempo”.