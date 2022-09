Martedì 20 settembre 2022 - 18:08

Marche, Giani ringrazia volontari partiti da Toscana

Con loro anche l'assessora Monni

CONDIVIDI SU:





















Firenze, 20 set. (askanews) – Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ringrazia tutti i volontari e gli operatori partiti dalla Toscana e impegnati in queste ore nelle Marche dove questa mattina è arrivata l’assessora alla Protezione civile della Regione Toscana.“Volevo esserci, – ha detto Monia Monni- capire e poter ringraziare di persona le volontarie e volontari che in queste ore sono impegnati, senza sosta, per aiutare la popolazione colpita”. L’assessora, dopo una visita al Centro operitivo comunale in cui ha incontrato i funzionari del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e il vicesindaco di Senigallia, ha svolto un sopralluogo nelle diverse aree di intervento in cui sta operando la colonna mobile regionale.La colonna mobile partita ieri mattina dal magazzino della Regione ha portato attrezzature per scavare (2 Bobcat), 4 idrovore, 6 moduli antincendio boschivi con motoseghisti. E un camion con una gru a polipo. Le risorse continueranno ad arrivare. Sono previsti altri moduli antincendio con motoseghisti e un altro Bobcat.