Martedì 20 settembre 2022 - 11:28

Letta a Pompei: dal sud messaggio positivo, Italia ce la fa

Il segretario agli scavi con Franceschini: "la cultura è centrale e va rilanciata come fatto qui"

Roma, 20 set. (askanews) – “Dalla Campania e dal Sud noi vogliamo mandare messaggi positivi, di un paese che ce la fa. Mentre arrivano tanti messaggi negativi, tanti attacchi noi diciamo No, l’Italia ce la fa quando fa come a Pompei grazie al buon lavoro delle amministrazioni”. Lo dice Enrico Letta che oggi si trova a Pompei insieme al ministro della Cultura Dario Franceschini.“Pompei è una storia positiva – dice il segretario del Pd- in dieci anni siamo riusciti a passare dal dramma è dai crolli a una condizione di 4 milioni di visitatori è una immagine positiva e dinamica”.Per Letta il messaggio da mandare in questo martedì finale della campagna elettorale è dunque che “il ruolo della cultura è centrale. Non è vero, come disse un ministro della destra, che con la cultura non si mangia, per il nostro paese la cultura è centrale e dobbiamo rilanciarla insieme al turismo, è una grandissima ricchezza che va protetta, difesa è resa fruibile”.Il leader del Pd rivendica anche i progetti del suo partito per questo settore: “non fidatevi quando leggete che nessuno parla di cultura, che nessuno ha un programma per la cultura, sono messaggi qualunquisti e non sono veri, nel nostro programma c’è”.