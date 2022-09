Lunedì 19 settembre 2022 - 17:36

Gronda Genova, M5s Liguria: rivedere progetto vecchio di 30 anni

"Toti vive nel passato"

Genova, 19 set. (askanews) – “Il presidente della Regione Liguria, dall’alto del suo zerovirgola a livello nazionale, ha un bel coraggio! Come il suo sodale Rixi, anche lui oggi ha sproloquiato di Gronda e dichiarato il falso sul ‘no’ del M5s. Diciamolo una volta per tutte: la Gronda si deve fare? Sì, ma anche un bambino capirebbe che quel progetto va rivisto con gli occhi del presente”. Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri e i candidati liguri del M5s.“Quello su cui – prosegue la nota – si sono invece fissati i Toti, i Rixi, le Paita e compagnia cantante (tutte facce della stessa medaglia), è vecchio di 30 anni e nel frattempo il mondo è cambiato. O forse Toti non si è accorto che non siamo più nel secolo scorso… Pensa che la Liguria sia ferma alle esigenze dei primi anni Novanta?”. “Non solo – sottolineano i consiglieri e i candidati liguri del M5s – nella sua boutade quotidiana, sparata giusto per dar fiato alle trombe nella giornata che ha visto Giuseppe Conte a Genova in mezzo alla gente che chiede soluzioni per il quotidiano, Toti racconta fandonie in merito al Terzo Valico e alla Diga. Il presidente della Liguria dimentica che se oggi si parla di Diga, lo si fa grazie ai fondi portati in Italia da Conte. Soldi per il Pnrr su cui ora la destra si sta accapigliando per poterli gestire e poterseli spartire”. “Rammentiamo poi a Toti – si legge ancora nella nota – che, grazie a quelli del ‘no a tutto’, come puerilmente si ostina a definirci, è stato possibile ricostruire il nuovo Ponte sul Polcevera in tempi record. Il tutto grazie a un modello pensato per far fronte a un’emergenza nazionale superando i lacci e lacciuoli della burocrazia. Il tutto, però, senza mai dimenticare la legalità, quella che Toti propose di accantonare con un ‘via tutto per due anni’ (raramente abbiamo assistito a un’uscita più infelice)”. “Anziché sviare l’attenzione puntando il dito sugli avversari e dispensando patenti con la consueta arroganza che lo contraddistingue – concludono i consiglieri e i candidati liguri del M5s – Toti dica oggi se ha risposte concrete per la Liguria: pensiamo ai lavoratori dell’Ansaldo, al riparto del Fondo sanitario nazionale che penalizza la Liguria nonostante al Ministero ci sia un suo sodale, alla salute e alle cure che in Liguria non sono garantite, visto che per avere determinati esami o prestazioni i cittadini devono aspettare un anno, che però magicamente diventa una settimana per chi ha le tasche robuste e può rivolgersi al privato”.