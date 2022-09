Lunedì 19 settembre 2022 - 15:04

Gas, Giani: su Piombino discussi dettagli, anche colore nave

"La Soprintendenza è entrata nel merito"

Firenze, 19 set. (askanews) – “Abbiamo discusso di tanti argomenti, dal modo in cui la nave verrà a posizionarsi, al percorso che seguirà il gasdotto dalla punta della nave fino alla rete nazionale, per otto chilometri, abbiamo avuto il parere e le opinioni sulla nave, anche per il suo colore: la Soprintendenza è entrata nel merito di questo”. Lo ha precisato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al termine della prima seduta della conferenza dei servizi, a Firenze, sul rigassificatore che Snam intende realizzare a Piombino.Giani ha riassunto vari punti toccati da Snam questa mattina. Ad esempio, “almeno allo stato delle simulazioni”, lo specchio di acqua interessato dal raffreddamento è al di fuori delle attività di pesca. Impatto che, comunque, ha sottolineato Giani, sarà mitigato e non superiore ai 7 gradi. Per quanto riguarda la sicurezza, “Snam -ha detto Giani-ha presentato una documentazione molto forte”.