Lunedì 19 settembre 2022 - 18:11

Elezioni, Zingaretti: noi non facciamo promesse elettorali

Da noi i fatti

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 set. (askanews) – “Aumento dei salari fino a 100 euro netti al mese a 16 milioni di lavoratori con redditi bassi e medi, ristori a famiglie e imprese colpite dalla pandemia, Paese nell’Ue con le maggiori risorse assegnate per il Pnrr e fine della stagione dell’austerità in Europa, abbassamento delle rette degli asilo nido, assegno unico per i figli, più risorse per la scuola, l’università, la sanità e poi sostegno ai Comuni, la legge sulla parità salariale uomo donna e la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno. Promesse elettorali? No sono tutte cose che abbiamo realizzato in questa legislatura, malgrado nel Parlamento avessimo solo il 14% dei parlamentari. Insieme alla lotta al Covid c’è una storia di coerenze che è anche garanzia per il futuro”. Così Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio e candidato del Pd alle prossime politiche a margine dell’assemblea dei lavoratori in corso a Scalo San Lorenzo. “Per combattere più forti in un Parlamento diverso per il salario minimo, per aumentare gli stipendi nella scuola, per investire nella sanità e nella conversione green delle nostre imprese”.