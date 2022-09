Lunedì 19 settembre 2022 - 18:38

Elezioni, Salvini: riportare a casa calabresi costretti ad emigrare

"Chi sceglie la Lega dice basta all'immigrazione clandestina"

Roma, 19 set. (askanews) – “Riportare in Calabria i troppi calabresi che sono stati costretti ad emigrare per cercare fortuna. Questa è l’immigrazione che vogliamo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un appuntamento elettorale a Crotone. “Chi sceglie la Lega dice basta all’immigrazione clandestina, non se ne può più di sbarchi tutti i giorni anche in Calabria”, ha aggiunto.