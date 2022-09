Lunedì 19 settembre 2022 - 18:25

Elezioni, Salvini: dalla Lega solo calci in culo a ‘ndrangheta

"Viva la Calabria onesta e libera"

Roma, 19 set. (askanews) – “Dove c’è puzza di ‘ndrangheta, a casa della Lega scattano solo calci in culo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un appuntamento elettorale a Crotone.Salvini ha anche attaccato il Time per un articolo della scorsa settimana sulla regione. “Siacquatevi la bocca quando parlate e scrivete di Calabria”, ha detto. “Sono stufo che posti stupendi in Calabria vengano agli onori della cronaca solo per le persone per male che ci sono, viva la Calabria onesta e libera”, ha sottolineato.