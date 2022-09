Lunedì 19 settembre 2022 - 14:47

Elezioni, Corrotti (FdI) a Zingaretti: stop propaganda, si dimetta

È candidato alla Camera nel Lazio e promette milioni in Regione

Roma, 19 set. (askanews) – “Quanto sta accadendo in questi giorni, con gli annunci roboanti da parte degli esponenti della giunta regionale e oggi dello stesso Zingaretti, è la dimostrazione della completa mancanza di rispetto della sinistra verso i cittadini”. Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio per Fratelli d’Italia denuncia: “Fare contemporaneamente il candidato alla Camera ed il presidente della Regione andando in giro a promettere milioni di euro in lungo e largo per raccattare qualche voto è scorretto dal punto di vista istituzionale. Per questo motivo avevamo chiesto le immediate dimissioni di Zingaretti, proprio per evitare certe situazioni. Dopo anni di immobilismo – dice Corrotti – oggi Zingaretti, a sei giorni dal voto, promette ai cittadini di Ostia 100 milioni di interventi. Ma davvero Zingaretti pensa che gli elettori siano così smemorati da dimenticare dieci anni di nulla?”.