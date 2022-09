Sabato 17 settembre 2022 - 16:21

Secondo Letta “c’è un intreccio pericoloso tra la nostra destra, Orban e Putin”

"L'Italia sta nel campo occidentale ed europeo, non sta con Orban e Putin"

Roma, 17 set. (askanews) – “C’è un intreccio tra la nostra destra, Orban e Putin che è molto pericoloso per il nostro futuro e che dobbiamo assolutamente rigettare: l’Italia sta nel campo occidentale ed europeo, l’Italia non sta con Orban e Putin”. Lo ha detto Enrico Letta a margine di una manifestazione elettorale a Potenza.“Orban ha già ringraziato per l’appoggio che gli stanno dando e si aspetta che se vincerà le elezioni la destra italiana tolga le sanzioni a Putin”, ha aggiunto il segretario del Pd a proposito della difesa da parte di Giorgia Meloni del presidente ungherese dopo la condanna da parte dell’Ue.Gal/Int14