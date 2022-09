Sabato 17 settembre 2022 - 17:38

Nazifascismo, Giani a commemorazione strage Padule di Fucecchio

Il 23 agosto 1944 furono massacrati 174 civili

Firenze, 17 set. (askanews) – All’alba del 23 agosto 1944 i nazifascisti massacrarono 174 civili, fra cui molti neonati e anziani, all’interno del Padule di Fucecchio nei comuni di Monsummano Terme, Larciano, Ponte Buggianese, Cerreto Guidi e Fucecchio. Queste famiglie fanno parte del doloroso elenco delle 4461 persone trucidate in Toscana dal nazifascismo. Le ha ricordate stamani a Monsummano Terme il presidente della Regione, Eugenio Giani, che insieme all’assessora alla cultura della memoria hanno ricordato la strage del Padule del Fucecchio partecipando alla cerimonia che si è svolta per il maltempo all’interno della chiesa. Il presidente ha sottolineato l’importanza della memoria e la sua attualità.“Nel ricordo – ha spiegato il presidente della Toscana- non c’è retorica, ma presente. Basta pensare alla guerra in Ucraina, e vedere quanto ancora dobbiamo fortificarci in nome dei valori che proprio da quei martiri vittime del nazifascismo sono nati. Valori che hanno ispirato la nostra Costituzione, che ne sono stati parte fondante”. Il presidente ha ricordato l’atrocità dell’eccidio del Padule, l’efferatezza dell’inseguimento di donne, bambini, persone inermi, inseguite fino alla morte nel Padule, senza tregua. “A questo può arrivare la malvagità dell’uomo – ha proseguito – . Ma non dobbiamo perdere la speranza, la fiducia nell’essere umano. E la memoria serve anche a questo, a guardare il futuro con una prospettiva diversa. Le scene di 78 anni fa dobbiamo averle visibili, la sofferenza dei bambini, travolti dalla morte durante il gioco. Il pensiero di tutto questo è straziante e doloroso, ma è un dovere”. E il presidente così ricorda anche Stazzema e tutti gli eccidi in Toscana, la regione che insieme all’Emilia Romagna ne ha vissuti di più . “E’ la memoria – conclude- che richiama i valori che rendono la nostra Toscana una terra libera, solidale e antifascista”.