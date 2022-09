Sabato 17 settembre 2022 - 12:28

Bonaccini: inevitabile Draghi dicesse no a un secondo mandato

"Visto quello che è successo"

Parma, 17 set. (askanews) – “Draghi è una persona con la quale io ho lavorato molto bene prima da presidente della Conferenza delle Regioni poi da presidente dell’Emilia-Romagna e credo che fosse inevitabile che rispondesse così anche per quello che è successo”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando, a margine dell’inaugurazione del centro di simulazione Simula Hub a Parma, la decisione del premier di non rendersi disponibile per un secondo mandato alla guida del Paese.“Ho trovato veramente incredibile ed irresponsabile che sia stato fatto cadere il governo Draghi a pochi mesi dalla fine della legislatura – ha detto Bonaccini -. Avremmo avuto bisogno, e lo si vede proprio in questo momento in cui l’Europa non sta trovando a differenza di quello che fece sui vaccini e pandemia unità d’intenti e soprattutto di azione. L’autorevolezza di Draghi è stata espressa dal fatto che quando si insediò questo governo, particolare nella sua composizione tra forse politiche spesso anche avversarie, che guardava agli interessi non della singole parti politiche ma a quelli del Paese. L’Italia negli ultimi trent’anni non era mai cresciuta quanto è cresciuta rispetto a tutti gli altri Paesi europei come sotto questo governo”.“Credo che le forze politiche che hanno fatto cadere Draghi abbiano commesso un errore clamoroso – ha aggiunto il governatore – ed è anche un po’ curioso che gli stessi che gli hanno tolto la fiducia o non gliel’hanno mai data oggi ne chiedano autorevolmente il suo intervento in Europa quando il governo sta per finire il proprio mandato anticipato. Draghi è una persona con la quale io ho lavorato molto bene prima da presidente della Conferenza delle Regioni poi da presidente dell’Emilia-Romagna e credo che fosse inevitabile che rispondesse così anche per quello che è successo”.