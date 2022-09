Venerdì 16 settembre 2022 - 18:43

Scuola, Bianchi: siamo tornati a vedere i sorrisi

"Una conquista per tutti"

Torino, 16 set. (askanews) – “Abbiamo riaperto l’anno scolastico in serenità perché c’è bisogno di scuola. Anche nei momenti più duri la nostra scuola non ha mai chiuso perché abbiamo usato tutti gli strumenti possibili per tenere legati tra di loro i nostri ragazzi. E siamo tornati a vedere i nostri sorrisi. E questo è stata una grande conquista per tutti”. Cosi il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi sul palco della cerimonia d’apertura del nuovo scolastico a Grugliasco nel torinese presso l’Istituto Curie-Vittorini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.