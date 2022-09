Venerdì 16 settembre 2022 - 10:32

Marche, Schlein (Pd): massima vicinanza a persone colpite

E a tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi

Roma, 16 set. (askanews) – “Dopo la bomba d’acqua e le alluvioni che hanno colpito in provincia di Ancona con sette vittime ed alcuni dispersi, la lista Pd-Italia Democratica e Progressista ha deciso di annullare tutte le iniziative elettorali previste per oggi nelle Marche. Per questo stasera l’evento di Jesi non si farà”. Lo afferma Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.“Massima vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro cari e alle persone colpite che vivono ore di angoscia. E a chi, come vigili del fuoco, forze dell’ordine, amministratori e amministratrici locali, protezione civile, volontari e volontarie sono impegnati in queste ore a dare assistenza alle comunità e ai territori colpiti”, ha aggiunto.