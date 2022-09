Venerdì 16 settembre 2022 - 17:40

Marche, Prestigiacomo(Fi):in Italia non si deve morire di pioggia

Occorre fare di più e meglio su messa in sicurezza territorio

Milano, 16 set. (askanews) – “Accanto al cordoglio per le vittime e nella speranza che i dispersi vengano ritrovati in vita e in salute credo che su questo tema occorra fare di più e meglio”. Lo ha scritto, in una nota Stefania Prestigiacomo, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Sicilia orientale al Senato, in relazione al maltempo della scorsa notte nelle Marche. “Il nuovo governo di centrodestra, forte anche della nostra esperienza del passato, dovrà riprendere il lavoro che avevamo avviato e attuare la messa in sicurezza del Paese tenendo conto che il clima è cambiato e che occorre ripensare misure, rimedi, opere e strategie. Perché in Italia non si può e non si deve morire di pioggia” ha aggiunto.“La tragedia avvenuta nelle Marche, con il suo inaccettabile carico di lutti e distruzioni ha riproposto a un’Italia distratta, la drammatica situazione del nostro territorio e la sua ‘mortale’ vulnerabilità agli eventi estremi innescati dai cambiamenti climatici. Anche oggi, come mi accadde da ministro dell’ambiente nel 2009 in occasione dell’alluvione devastante di Giampilieri e Scaletta Zanclea nel Messinese, ci confrontiamo con le terribili conseguenze del maltempo in un Paese che non è in grado di affrontare la violenza delle bombe d’acqua che in poche ore scaricano su piccole aree di territorio la pioggia che abitualmente cade in sei mesi” ha osservato Prestigiacomo.