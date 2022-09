Venerdì 16 settembre 2022 - 10:06

Marche, Mattarella e Draghi chiamano presidente Regione Acquaroli

Da premier vicinanza e supporto per ogni necessaria esigenza

CONDIVIDI SU:





















Milano, 16 set. (askanews) – Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ricevuto le chiamate del presidente del Consiglio Sergio Mattarella e del capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo rende lo stesso Acquaroli con un post su facebook. “Il Presidente Mattarella ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi – prosegue il post di Acquaroli – ha espresso la sua vicinanza rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza”.“Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire – conclude Acquaroli – Il pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza.