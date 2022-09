Venerdì 16 settembre 2022 - 15:56

Marche, Marsilio: cordoglio Abruzzo per le vittime

"A disposizione le nostre forze della protezione civile"

CONDIVIDI SU:





















L’Aquila, 16 set. (askanews) – “A nome personale, della giunta che presiedo e dell’intera comunità abruzzese, esprimo il cordoglio per le vittime e la vicinanza al presidente Acquaroli e alla popolazione marchigiana che in queste ore è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Come regione Abruzzo abbiamo comunicato di mettere a disposizione le forze della nostra protezione civile in caso di bisogno”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio dopo l’alluvione che ha sconvolto le Marche.