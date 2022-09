Venerdì 16 settembre 2022 - 10:15

Marche, Casellati: vicinanza a colpiti, messe a nudo fragilità

Mettere in sicurezza il territorio e la vita dei cittadini

Roma, 16 set. (askanews) – “La mia vicinanza a tutto il popolo marchigiano per i terribili momenti che sta vivendo e una preghiera per vittime e dispersi di questa tragica ondata di maltempo. Ancora una volta la furia della natura flagella la nostra terra e ne mette a nudo la fragilità di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Una profonda riflessione su come arginare concretamente il fenomeno del dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio e la vita dei cittadini non è più rinviabile”. Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati.“Un particolare ringraziamento a vigili del fuoco, forze dell’ordine e soccorritori che in queste ore sono al fianco di chi soffre”, ha concluso Casellati.