Venerdì 16 settembre 2022 - 18:42

Marche, Calenda: mettere in sicurezza Paese con procedure speciali

"Si deve fare come in Francia e Germania una legge sul clima"

Milano, 16 set. (askanews) – “Sono eventi di natura straordinaria, il Paese non è preparato, si deve fare come in Francia e Germania una legge sul clima” che preveda una “messa in sicurezza” del Paese “con procedure commissariali per evitare ricorsi al Tar e blocchi degli ambientalisti”. Lo ha detto il leader di Azione e del terzo polo, Carlo Calenda, a Pomeriggio Cinque su Canale 5, in relazione al maltempo della scorsa notte nelle Marche.“Il Paese va messo in sicurezza, rispetto a quello che ormai è irreversibile, con procedure speciali” ha ribadito Calenda prima di rinunciare in diretta, per lasciare spazio all’informazione sull’alluvione, all’intervista programmata.“Quando succedono le tragedie è giusto fare un passo indietro. Meglio avere questo che un’intervista che possiamo fare in un altro momento” ha detto all’intervistatrice, Barbara D’Urso, che l’ha ringraziato per questo.