Venerdì 16 settembre 2022 - 12:16

Marche, Braga (Pd): solidarietà ai marchigiani per vittime e danni

Italia fragile di fronte alla crisi climatica

Roma, 16 set. (askanews) – “Massima vicinanza alle Marche colpite da questa terribile tragedia. Grazie a quanti in queste ore, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia e Protezione Civile in primis, si stanno prodigando per limitare i danni e aiutare i cittadini colpiti nell’anconetano. Condoglianze alle famiglie colpite e solidarietà alle comunità ferite da così gravi danni. Purtroppo, eventi meteorologici così imprevedibili ed estremi ci ricordano quanto sia necessario lavorare per la prevenzione e la cura del territorio per affrontare gli effetti della crisi climatica”. E’ quanto afferma Chiara Braga, deputata del Pd e Responsabile nazionale Transizione Ecologica e Infrastrutture del Partito Democratico.