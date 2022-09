Venerdì 16 settembre 2022 - 16:12

Draghi: la lotta al cambiamento climatico è essenziale (e le altre cose che ha detto)

Conferenza stampa del presidente del Consiglio dopo il Consiglio dei ministri

Roma, 16 set. (askanews) – “Sostegno all’occupazione, alla crescita, alle imprese, alle famiglie, ai più deboli: questa è l’agenda sociale del governo che ho avuto l’onore di presiedere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Diamo tempi certi per il rigassificatore di Piombino che è essenziale, è una questione di sicurezza nazionale”, ha anche affermato. – La transizione verso le rinnovabili “è essenziale per sopravvivere, come purtroppo ci dicono gli avvenimenti di ieri. Vediamo concretamente come la lotta al cambiamento climatico sia fondamentale”, così Draghi. E poi: “La scuola è ripresa, gli insegnanti erano lì nonostante le previsioni di disagi, disastri, mancanza di insegnanti. Tutte queste previsioni si sono rivelate sbagliate, questo perché Bianchi e il Ministero hanno iniziato a lavorare a gennaio per la riapertura delle scuole. Questa è la differenza”.Con il decreto di oggi “con un importo di 14 miliardi euro che si aggiungono ai quasi 50 stanziati nei mesi scorsi, arriviamo a una cifra superiore ai 60 miliardi di euro, il 3,5% del Pil, che ci pone tra i Paesi che hanno speso di più in Europa. L’Italia è ai primissimi posti nella spesa per il sostegno all’economia”. Il prossimo governo “non c’è motivo che si discosti” da un percorso di sostegno ed equilibrio di bilancio, “se c’è crescita accompagnato da equilibrio, L’importante è che ci sia crescita, sostegno a famiglie e imprese ed equilibrio”, così sempre Draghi, in conferenza stampa.“Il Pnrr e gli investimenti – ha aggiunto – è importante che continuino e che le riforme continuino, quello è l’ambiente per la crescita. I governi possono creare un ambiente favorevole alla crescita che è prodotta dagli italiani”. “SOno 14 miliardi del decreto di oggi, 17 quelli del decreto bis che è in corso di approvazione, e ariviamo a un importo di circa 31 che sembra corrispondere perfettamente alla richiesta di scostamento di 30 miliardi. Siamo lì, a meno che non si pensi ad uno scostamento di 30 miliardi ogni mese… Non prevediamo quindi nessuno scostamento di bilancio, ma utilizziamo le maggiori entrate di questi mesi prodotte dall’inflazione e dalla crescita. L’andamento migliore rispetto alle aspettative ci consente di aiutare famiglie e imprese senza mettere a rischio i conti pubblici e causare tensioni sui mercati”. Per la crescita “le previsioni internazionali prevedevano 3 e siamo già a 3,5, l’anno prossimo prevedono una mezza recessione, ma il Fmi vede uno 0,6%.Chiaramente c’è un rallentamento ma ancora non credo si possano vedere i sintomi di una recessione”.“La democrazia italiana è forte, non è che si fa battere da nemici esterni e dai loro pupazzi prezzolati. DObbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia, non bisogna avere timore di qualunque voce…”. Ha affermato Draghi. “È chiaro – ha aggiunto – che negli ultimi 20 anni il governo russo, e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione negli affari, nella stampa, nella politica, in tanti settori, in molti Paesi europei e negli Stati Uniti: queste sono cose note, non c’è niente di cui stupirsi”, ha aggiunto Draghi.“Ho avuto una telefonata con il segretario di Stato Usa Blinken, la cosa più naturale da fare era chiedere cosa sapesse. Al di là delle dichiarazioni diffuse da loro, sostanzialmente mi ha confermato l’assenza di forze politiche italiane nella lista dei destinari di finanziamenti russi oggetto dei lanci giornalistici di questi giorni. Si è riservato di verificare se ci fosse evidenza di finanziamenti in altri documenti a disposizione delle autorità americane e si è impegnato a comunicarli tramite i canali istituzionali”.“Come riferito dal sottosegretario Gabrielli al Copasir – ha aggiunto Draghi – i vertici dei servizi italiani hanno avuto contatti con i loro omologhi, e l’intelligence americana che è diversa dal Dipartimento di Stato e dal tesoro, ha confermato di non disporre di alcuna evidenza di finanziamenti occulti russi a candidati e partiti politici che competono nell’attuale campagna elettorale”.Red/Int2