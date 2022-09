Venerdì 16 settembre 2022 - 18:00

Dl aiuti ter, Zaia: intervento pesante e di spessore

Bonaccini chiede moratoria sui mutui

Vicenza, 16 set. (askanews) – Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, “Il Decreto Aiuti Ter di oggi e’ pesante e di spessore soprattutto per quello che riguarda l’energia”. “Io spero – ha detto a margine dell’assemblea di Confindustria Vicenza – che poi l’Europa ponga fine a questa speculazione finanziaria”. Per Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, anche lui presente a Vicenza, “serve subito una moratoria sui mutui, per le famiglie, per le imprese, immediatamente; serve raddoppiare il credito d’imposta portandolo al 50% per quelle piu’ energie, al 30% per le altre, servono anche aiuti diretti soprattutto per le famiglie e i cittadini piu’ in difficolta’”.