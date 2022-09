Giovedì 15 settembre 2022 - 12:47

Puglia, Conte: portiamo avanti con lealtà rapporto con Emiliano

Governatore dispiaciuto per decisioni vertici pd

Milano, 15 set. (askanews) – Giuseppe Conte rassicura sui rapporti tra Movimento 5 Stelle e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Michele Emiliano “è un presidente di regione con cui ci sentiamo, c’è un rapporto trasparente, è rimasto dispiaciuto per le decisioni che hanno assunto i vertici del Pd – ha detto Conte a margine di un incontro elettorale a Bari – Per quanto riguarda l’amministrazione regionale, abbiamo preso un impegno con i cittadini pugliesi con l’obiettivo esclusivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini pugliesi. E fino a quando ci saranno le condizioni portiamo avanti il rapporto con Emiliano in piena lealtà, trasparenza, come nostra abitudine”.