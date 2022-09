Mercoledì 14 settembre 2022 - 13:52

Liguria, Toti: disponibile a terzo mandato, ne parleremo

"E' un opzione che resta in campo"

Genova, 14 set. (askanews) – “Di un’eventuale mia ricandidatura per un terzo mandato ne parleremo. È evidentemente un’opzione che resta in campo. Stiamo trasformando la Liguria e la mia ambizione è portare a termine un lavoro che farà della Liguria una realtà politica e amministrativa di assoluta avanguardia nel Paese. Se per fare questo servisse più tempo e la nostra maggioranza lo ritenesse opportuno, ne ragioneremo al momento giusto”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della 62esima edizione del Salone Nautico di Genova.“Non è questo ovviamente – ha sottolineato Toti – il momento. Certamente resterò qua fino all’ultimo giorno del mio mandato e se c’è una possibilità – ha concluso il governatore ligure – è che questa esperienza amministrava vada avanti, non certo che finisca prima”.