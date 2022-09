Mercoledì 14 settembre 2022 - 21:51

Letta: voto 25/9 prova per mandare a casa la giunta Marsilio

"Non è possibile che l'Abruzzo sia governato così"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 set. (askanews) – “Non è possibile che l’Abruzzo sia governato così, da un presidente non della Regione. Non è possibile che questa Regione non riesca a cambiare il suo destino. Queste elezioni servono come trampolino di lancio per mandare a casa la giunta Marsilio”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un evento elettorale a Teramo.