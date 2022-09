Mercoledì 14 settembre 2022 - 13:51

Letta: scandaloso Sicilia non abbia doppia preferenza di genere

"Giunta Musumeci senza donne, incredibile"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 set. (askanews) – E’ “scandaloso” che per le elezioni regionali siciliane non ci sia la doppia preferenza di genere. Lo ha detto Enrico Letta durante la presentazione delle proposte Pd sulla parità di genere. “E’ incredibile che nel nostro paese ci siano regioni come la Sicilia dove la doppia preferenza di genere non esiste, dove la giunta Musumeci non ha avuto donne tranne – giusto perché sennò sarebbe stato contro qualunque principio costituzionale – l’inserimento di una donna a fare da specchietto per le allodole. Questione scandalosa”.