Mercoledì 14 settembre 2022 - 07:33

Franceschini dice che “il vento sta cambiando, la gente comincia a capire”

Destra troppo baldanzosa, condizioni per una rimonta

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 set. (askanews) – “Il vento sta cambiando, la destra è arrivata 10 giorni dal voto con troppa baldanza ma la gente sta iniziando a capire”. Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini (Pd), in una intervista a Repubblica.Per Franceschini “i sondaggi fatti ad agosto non valgono molto.All’inizio è salita un’ondata di novismo, la stessa che portò Salvini al 34% nel 2019 o i Cinque stelle nel 2018 al 33%. Questo ‘vento di agosto’ si è provvisoriamente collocato sulla falsa novità di Meloni. Ma ora che la gente rientra al lavoro, tocca con mano la drammaticità dei problemi, lo avverto che sta cambiando il vento: ieri mattina ero in Friuli, nel pomeriggio a Napoli e ho visto una straordinaria mobilitazione. Ci sono tutte le condizioni per fare una rimonta”.Fdv/Int13