Bellanova: in Puglia chi vota Pd vota per alleanza con M5s

"Emiliano e la coerenza sono due strade parallele"

Roma, 14 set. (askanews) – Gli elettori hanno il diritto di conoscere la verità e di avere chiaro il quadro delle future alleanze politiche prima di esprimere la loro preferenza il 25 settembre. La situazione in Puglia è chiara, come evidente dalle parole stesse di Emiliano e della Serracchiani. Chi in Puglia vota 5 Stelle, sta votando per una alleanza con il PD. E viceversa. Senza se e senza ma”. Lo scrive sul suo profilo Fb Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, candidata per la Lista Calenda-Renzi al Senato nel plurinominale in Puglia come capolista e in Sicilia Collegio 1.“Se a Roma il Pd è partito dall’agenda Draghi”, prosegue Bellanova, “in Puglia è arrivato a stipulare un’alleanza molto differente. I Cinque Stelle sono quelli che hanno fatto cadere il Governo Draghi, acuendo gli effetti di una crisi che le famiglie vivranno sulla loro pelle. Alleandosi sottobanco con i 5Stelle, il Pd pugliese è complice, connivente di questa trama ordita contro il benessere dell’Italia, contro il Pnrr, contro le misure e le riforme che solo Draghi può portare avanti, rispettando accordi presi e relative tempistiche. Che Emiliano e la coerenza siano due strade parallele non è una novità. Come non è una novità che il Pd a Roma faccia orecchio da mercante sulle tante storture in termini di alleanze politiche. Ieri con Mellone, oggi con i 5 Stelle. Ma un dovere almeno lo dovrebbero avvertire in coscienza: essere onesti nel momento in cui si chiede il voto ai cittadini”.