Toscana, Giani: no di Cucchi su aeroporto mi ha fatto arrabbiare

"Ampliamento Peretola è mio obiettivo fondamentale"

Firenze, 13 set. (askanews) – “Sul momento mi ha fatto arrabbiare, non si fa così. L’aeroporto è uno dei miei obiettivi fondamentali della mia azione di governo”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, commentando con i giornalisti il “no” all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze espresso da Ilaria Cucchi, candidata alla Camera di Verdi-SI in coalizione col Pd.“L’aeroporto di Firenze -ha aggiunto Giani- è uno degli obiettivi fondamentali della mia azione di governo. Ci lavoro da sempre, da quando sono stato insediato. In questa legislatura vedo una prospettiva di maggior dialogo, alla luce dei miei incontri con i sindaci dei Comuni interessati”. “Soluzioni condivise? Ma cosa vuoi condividere? C’è un procedimento che prevede il dibattito pubblico, il confronto cioè con cittadini e comitati: sarà quella l’occasione in cui emergeranno, se ci sono, elementi da condividere”, ha concluso Giani.