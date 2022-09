Martedì 13 settembre 2022 - 14:37

Elezioni, De Luca: fascismo non c’è più ma esiste squadrismo

Ci sono sensibilità diverse, su aborto nessuno dia lezioni morali

CONDIVIDI SU:





















Napoli, 13 set. (askanews) – “Non penso che dobbiamo ideologizzare il dibattito politico: il fascismo non c’è più, ma c’è lo squadrismo perché ricordo che, solo qualche mese fa, c’è stato un assalto alla sede della Cgil e non tutti hanno preso distanza netta dalle forze di Ordine Nuovo. Anzi hanno candidato alcuni di loro alle elezioni comunali”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Napoli.“Ci sono sensibilità diverse – ha aggiunto il governatore facendo alcuni esempi – mentre noi combattevano per la campagna di vaccinazione anti Covid, c’era chi a Roma faceva le sfilate contro le misure di maggiore rigore per la tutela dei cittadini. Quando parliamo di interruzione di gravidanza per una donna parliamo di una tragedia. Bisogna avere rispetto e sensibilità umana e nessuno, uomo o men che meno donna, è autorizzato a fare lezioni morali”, ha concluso De Luca.