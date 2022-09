Martedì 13 settembre 2022 - 14:46

Elezioni, De Luca: chi vince governa, ma no alle infatuazioni

Dopo dieci mesi i palloncini si sgonfiano

CONDIVIDI SU:





















Napoli, 13 set. (askanews) – “Chi vince la campagna elettorale ha il diritto di governare, punto e basta, ma sappiamo che dopo il 25 settembre avremo mesi difficili chiunque ci sarà al governo e prevedo che, dopo dieci mesi, avremo situazioni di crisi. Basteranno dieci mesi per vedere sgonfiare i nuovi palloncini che volano in aria”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.“Credo che l’Italia – ha aggiunto – stia vivendo in questo momento una crisi drammatica: si sommano la crisi sociale, la crisi energetica e la crisi istituzionale. Abbiamo un sistema istituzionale che non regge più, un sistema dei partiti totalmente balcanizzato. Ci sono state forze politiche che anziché pensare all’Italia, cioè a creare coalizioni di governo credibili, hanno ritenuto più giusto guadagnare qualche punto percentuale in più. E’ assolutamente legittimo in un Paese democratico, ma è anche legittimo dire ai nostri concittadini ragioniamo, cerchiamo per una volta di non orientarci sulla base delle infatuazioni”.Secondo il governatore campano “in ogni campagna elettorale c’è l’infatuazione per qualcuno, poi dopo 10 mesi i palloncini si sgonfiano. Cerchiamo di mettere in funzione la ragione. A volte, le cose più utili per l’Italia non sono le immagini più effervescenti, ma quelle di maggiore serietà e competenza. In ogni caso i cittadini votano e decidono e sono sovrani. Quando ci saranno i risultati elettorali, chi ha vinto la campagna elettorale, avrà il diritto e il dovere di governare. Punto e basta”, ha ribadito De Luca.