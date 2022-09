Lunedì 12 settembre 2022 - 11:07

Per Berlusconi “Calenda e Renzi sono destinati all’irrilevanza”

"Non sono il terzo polo ma il quarto. E l'opposizione sarà a guida Pd"

Roma, 12 set. (askanews) – “Se esiste un terzo polo, secondo i numeri, sono i 5stelle” mentre quelli del “quarto polo di Renzi e Calenda sono destinati all’irrilevanza”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ospite di Rtl 102.5.“Eleggeranno – è la previsione dell’ex presidente del Consiglio – una piccola pattuglia di parlamentari che resteranno all’opposizione, nella quale non svolgeranno alcun ruolo perché la guida dell’opposizione spetterà al Pd. Non saranno mai ago della bilancia”.“L’unico voto utile che può dare un elettore moderato – ha concluso Berlusconi – è per Forza Italia”.Bar/Int14